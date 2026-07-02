Россиянам объяснили, чем опасно использование нейросетей в работе

Использование в работе нейросетей может спровоцировать утечку корпоративных данных. Об этом в интервью Lenta.ru заявил ведущий специалист группы по анализу защищенности мобильных и веб-приложений компании «Бастион» Сергей Зыбнев.

«Основная уязвимость возникает в момент, когда работник передает информацию за пределы защищенного контура организации, например, загружает документы в сторонние ИИ-сервисы. Так компания теряет контроль над дальнейшим хранением и обработкой этих данных, что создает условия для их несанкционированного использования злоумышленниками», — подчеркнул он.