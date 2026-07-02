Россиянам объяснили, чем опасно использование нейросетей в работе
Использование в работе нейросетей может спровоцировать утечку корпоративных данных. Об этом в интервью Lenta.ru заявил ведущий специалист группы по анализу защищенности мобильных и веб-приложений компании «Бастион» Сергей Зыбнев.
«Основная уязвимость возникает в момент, когда работник передает информацию за пределы защищенного контура организации, например, загружает документы в сторонние ИИ-сервисы. Так компания теряет контроль над дальнейшим хранением и обработкой этих данных, что создает условия для их несанкционированного использования злоумышленниками», — подчеркнул он.
Считая искусственный интеллект вспомогательным инструментом и передавая ему информацию, сотрудники зачастую не задумываются, что отправляют данные внешнему параметру. Из-за этого персональная информация, коммерческие тайны и финансовые документы могут попасть в публичные сервисы.
Впоследствии полученная информация может быть использована знаменитостями для поиска уязвимостей, анализа инфраструктуры, подделки деловой переписки либо фишинговых атак. Порой не спасает даже частичная обработка информации, например, сокращение либо перефразирование текста.
Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил, что нейросети сегодня выступают помощниками в сфере киберзащиты компаний и банков, но в то же время помогают мошенникам осуществлять взломы. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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