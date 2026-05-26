Депутаты призвали ужесточить меры борьбы с безнадзорными собаками

На заседании профильной рабочей группы Госдумы речь шла о запрете на возврат бездомных собак в места их прежнего обитания, а в ряде случаев — их умерщвления. В материалах обсуждения были приведены данные Роспотребнадзора — количество инцидентов с животными в РФ выросло с 330 тыс. в 2022 году до 390 тыс. в 2025 году.

Эксперты считают, что жесткие меры не решат проблему, поскольку в большинстве случаев кусают не бездомные, а домашние собаки. Единственным эффективным способом снизить количество нападений они называют обязательную регистрацию животных.

По словам парламентариев, в 38 регионах ввели законодательные акты, которые допускают массовый отлов всех бездомных собак и умерщвление некоторых из них. Еще в 10 они находятся в разработке.

Как заявила сооснователь благотворительного фонда «Возьми счастье в дом» Светлана Алексеева, жесткие меры не помогут урегулировать ситуацию. По ее словам, подобный подход уже применяли в некоторых российских городах. «По истечении восьми лет мы наблюдаем, что в этих городах ситуация никак не изменилась. Она вернулась в прежнее состояние», — подчеркнула эксперт.

По результатам Всероссийской переписи приютов, в России работает 819 приютов для бездомных кошек и собак. В них содержатся от 170 до 250 тысяч животных — это всего 5–7% от общей популяции бездомных питомцев, которая оценивается в 3,6 млн особей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

