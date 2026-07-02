Владельцы собак заявили о росте расходов на питомцев

Об увеличении расходов на собак заявили 62% владельцев питомцев. Еще у 28% хозяев собак расходы почти не изменились, а 10% стали меньше тратить на животных. Соответствующий опрос был проведен финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» к Международному дню собак, который отмечается 2 июля, сообщила «Газета.Ru».

Расходы растут из-за покупки необычных товаров (44% опрошенных), лечения и профилактики заболеваний (33% респондентов), роста стоимости кормов и средств ухода (15% участников опроса) и поездок и совместного отдыха с питомцем (8% владельцев собак).

Среди необычных покупок лидируют лапомойки (24%), фирменные дизайнерские шлейки и поводки (18%), спасательные жилеты для прогулок на катерах, лодках и сапбордах (15%), специальные коврики и охлаждающие жилеты для летней жары (12%), автомобильные кресла и специальные ремни безопасности (10%), GPS-ошейники (9%), развивающие игрушки и нюхательные коврики (7%). Ничего необычного не приобретали для своих питомцев лишь 5% опрошенных.