Оплатить не получится: Какие возможности откроет россиянам закон о криптовалюте
Регулирование крипторынка позволит россиянам выводить криптовалюту на личные кошельки, но расплачиваться ею в повседневной жизни не выйдет, сказал НСН Денис Смирнов.
Если осенью 2026 года в России примут закон о регулировании крипторынка, в перспективе криптовалюта может стать для россиян инвестиционным активом, заявил в беседе с НСН блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов.
Закон о регулировании крипторынка в России может вступить в силу 1 сентября 2026 года. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, сообщает РБК. Он также отметил, что Банк России, Минфин и законодатели при обсуждении законопроекта были вынуждены искать «нетривиальные компромиссы. Смирнов отметил, что в регулировании крипторынка Россия может опираться на белорусский опыт.
«Регуляция – вопрос долгий, сложный. Прежде у Минфина, ЦБ, Госдумы было свое отдельное видение того, каким образом должен быть отрегулирован рынок. Центробанку важна защита национальной валюты. Для Минфина важна мягкая регуляция, которая позволит увеличить налоговую базу. Сейчас все акторы перешли к определенному консенсусу. Есть надежда, что в осенней сессии закон будет принят. Индустрия смотрит на это со своеобразной опаской, ожиданием и надеждой на то, что правила, организованные на рынке, окажутся выгодными для всех его участников, а не только для государства. В Белоруссии уже была возможность использования криптовалют с банковскими картами. Это регуляторная песочница: многие возможности там уже были опробованы. Шишки набиты, что может стать для России примером», - объяснил он.
Как уточнил собеседник НСН, не исключено, что в будущем россияне смогут выводить криптовалюту на собственные кошельки.
«У некастодиального кошелька нет юридической привязки. Это буквально пара из приватного ключа и адреса кошелька, который может использоваться где угодно. Прежде обсуждалась регуляция в формате того, что для легальной покупки и продажи будут использовать лицензируемые площадки, которые будут позволять выводить средства на кастодиальные кошельки. Изначально версия была в том, что вывод на некастодиальные кошельки был возможен только с площадок вне российской юрисдикции. Если сейчас это изменилось, значит, участники получат возможность с лицензируемых площадок выводить криптовалюту, в том числе на собственные кошельки», - объяснил Смирнов.
По словам собеседника НСН, в этом случае криптовалюта выйдет из серой зоны, став инвестиционным активом.
«У любого государства есть единая законодательная норма. В России единственным платежным средством является российский рубль, поэтому никакой оплаты криптовалютами в кафе в будущем не будет. Максимум, который будет возможен для рядовых граждан - использование криптовалюты для инвестиционных активов, на которые будет распространяться финансовая защита при декларировании этих доходов. Это позволит перенести криптовалюту из серой зоны», - добавил он.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров рассказал НСН, что самые распространенные ошибки криптоинвесторов – это вера инфлюенсерам, которые загоняют в скам-проекты, вход после большого роста и доверие прогнозистам.
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