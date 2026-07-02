Закон о регулировании крипторынка в России может вступить в силу 1 сентября 2026 года. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ, сообщает РБК. Он также отметил, что Банк России, Минфин и законодатели при обсуждении законопроекта были вынуждены искать «нетривиальные компромиссы. Смирнов отметил, что в регулировании крипторынка Россия может опираться на белорусский опыт.

«Регуляция – вопрос долгий, сложный. Прежде у Минфина, ЦБ, Госдумы было свое отдельное видение того, каким образом должен быть отрегулирован рынок. Центробанку важна защита национальной валюты. Для Минфина важна мягкая регуляция, которая позволит увеличить налоговую базу. Сейчас все акторы перешли к определенному консенсусу. Есть надежда, что в осенней сессии закон будет принят. Индустрия смотрит на это со своеобразной опаской, ожиданием и надеждой на то, что правила, организованные на рынке, окажутся выгодными для всех его участников, а не только для государства. В Белоруссии уже была возможность использования криптовалют с банковскими картами. Это регуляторная песочница: многие возможности там уже были опробованы. Шишки набиты, что может стать для России примером», - объяснил он.