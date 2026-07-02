Россияне назвали самые большие сложности при переезде
Почти каждый четвертый россиянин (24% опрошенных) считает самым тяжелым этапом переезда ремонт и обустройство жилья. Об этом заявила директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова в интервью NEWS.ru.
На втором месте, по ее словам, находится сбор и упаковка вещей — этот этап назвали самым сложным 22% респондентов. Финансовые расходы сочли самыми обременительными 20% участников опроса. «Поиск квартиры назвали основной трудностью лишь 14% опрошенных. Сезонность при покупке жилья сегодня выражена гораздо слабее, чем несколько лет назад, однако при переезде она по-прежнему играет важную роль», — подчеркнула Фирсова.
Она также добавила, что в последний раз именно летом переселялись 48% соотечественников. Если бы возникла необходимость переезжать сейчас, летний сезон предпочли бы 68% респондентов. Весной комфортнее переезжать 22% опрошенных, осенью — 10% россиян, а вот зима оказалась не в почете у участников опроса: этот сезон не выбрал никто.
Свой выбор россияне объяснили удобством транспортировки вещей (36%), подходящей погодой (28%), большим количеством свободного времени (20%) и тем, что летом легче привыкнуть к новому месту (12%). «Если приобретение недвижимости зависит прежде всего от финансовых условий, то смену адреса люди стараются синхронизировать с привычным ритмом жизни», — пояснила Фирсова.
По ее словам, 42% участников исследования переезжали более трех лет назад, 12% вовсе не сталкивались с переездом. За последний год в новое жилье переселились 19% опрошенных.
Ранее президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин заявил, что переезд граждан из крупных городов в малые постепенно превращается в заметное явление.
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