Россияне назвали самые большие сложности при переезде

Почти каждый четвертый россиянин (24% опрошенных) считает самым тяжелым этапом переезда ремонт и обустройство жилья. Об этом заявила директор по продажам ГК «Развитие» Елена Фирсова в интервью NEWS.ru.

На втором месте, по ее словам, находится сбор и упаковка вещей — этот этап назвали самым сложным 22% респондентов. Финансовые расходы сочли самыми обременительными 20% участников опроса. «Поиск квартиры назвали основной трудностью лишь 14% опрошенных. Сезонность при покупке жилья сегодня выражена гораздо слабее, чем несколько лет назад, однако при переезде она по-прежнему играет важную роль», — подчеркнула Фирсова.

Она также добавила, что в последний раз именно летом переселялись 48% соотечественников. Если бы возникла необходимость переезжать сейчас, летний сезон предпочли бы 68% респондентов. Весной комфортнее переезжать 22% опрошенных, осенью — 10% россиян, а вот зима оказалась не в почете у участников опроса: этот сезон не выбрал никто.