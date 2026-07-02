В России назвали беспочвенными обещания ЕС для армянских фермеров

Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что на европейский рынок получит доступ почти 99% армянской сельскохозяйственной продукции, — не более, чем благие пожелания. Об этом в интервью Lenta.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, результат по итогам продолжительных переговоров, скорее всего, будет совершенно другим.

«Обещать — не значит жениться. Предложения можно делать любые, реализация их всегда сопровождается сложным переговорным процессом. Как правило, на финише получается совсем не то, что анонсируется с самого начала. Целевая установка ясна: продолжить, используя ставку на команду премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отрыв Армении от России», — пояснил депутат.