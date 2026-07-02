В России назвали беспочвенными обещания ЕС для армянских фермеров
Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что на европейский рынок получит доступ почти 99% армянской сельскохозяйственной продукции, — не более, чем благие пожелания. Об этом в интервью Lenta.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
По его словам, результат по итогам продолжительных переговоров, скорее всего, будет совершенно другим.
«Обещать — не значит жениться. Предложения можно делать любые, реализация их всегда сопровождается сложным переговорным процессом. Как правило, на финише получается совсем не то, что анонсируется с самого начала. Целевая установка ясна: продолжить, используя ставку на команду премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отрыв Армении от России», — пояснил депутат.
По его словам, снятие пошлин, безусловно, может поспособствовать продвижению продукции, однако нельзя забывать о том, что существуют и другие факторы. Так, у европейских производителей есть серьезные меры поддержки, кредиты и льготы, поэтому армянская продукция вряд ли будет слишком привлекательной для реализации в Евросоюзе.
Также в стоимость продукции будут заложены логистические издержки, значительно более высокие, нежели при поставках товара на российский рынок.
Вместе с тем заявление главы Еврокомиссии на руку Пашиняну для демонстрации избирателям того, что проевропейский курс политики страны приносит позитивные плоды и стимулирует встречные шаги со стороны Брюсселя.
Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач предупредила об опасности длительного питания
- В России усомнились в эффективности сервиса с ИИ по поиску пропавших питомцев
- Россиянам объяснили, чем опасно использование нейросетей в работе
- Оплатить не получится: Какие возможности откроет россиянам закон о криптовалюте
- В России назвали беспочвенными обещания ЕС для армянских фермеров
- Отсеет перекупщиков: Как россиянам поможет цифровизация очередей на АЗС
- Адвокат объяснил, когда можно рассчитывать на выплату за ошибку авиакомпании
- Россияне назвали самые большие сложности при переезде
- Закон и дипломатия: Как Лукашенко ответит на атаку ВСУ на автобус из Минска в Анапу
- Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2027 года