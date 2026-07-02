В России назвали беспочвенными обещания ЕС для армянских фермеров

Заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что на европейский рынок получит доступ почти 99% армянской сельскохозяйственной продукции, — не более, чем благие пожелания. Об этом в интервью Lenta.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, результат по итогам продолжительных переговоров, скорее всего, будет совершенно другим.

«Обещать — не значит жениться. Предложения можно делать любые, реализация их всегда сопровождается сложным переговорным процессом. Как правило, на финише получается совсем не то, что анонсируется с самого начала. Целевая установка ясна: продолжить, используя ставку на команду премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отрыв Армении от России», — пояснил депутат.

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По его словам, снятие пошлин, безусловно, может поспособствовать продвижению продукции, однако нельзя забывать о том, что существуют и другие факторы. Так, у европейских производителей есть серьезные меры поддержки, кредиты и льготы, поэтому армянская продукция вряд ли будет слишком привлекательной для реализации в Евросоюзе.

Также в стоимость продукции будут заложены логистические издержки, значительно более высокие, нежели при поставках товара на российский рынок.

Вместе с тем заявление главы Еврокомиссии на руку Пашиняну для демонстрации избирателям того, что проевропейский курс политики страны приносит позитивные плоды и стимулирует встречные шаги со стороны Брюсселя.

Ранее Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых плодов и винограда из Армении. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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