Адвокат объяснил, когда можно рассчитывать на выплату за ошибку авиакомпании

Авиапассажиры, которые столкнулись с отказом в посадке по вине перевозчика либо с задержкой рейса, вправе потребовать возмещения убытков. Об этом адвокат, бывший следователь Вадим Багатурия заявил в интервью NEWS.ru.

По его словам, для получения компенсации нужно направить жалобы в Росавиацию и транспортную прокуратуру, не забыв приложить подтверждающие правонарушения документы.