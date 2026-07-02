Адвокат объяснил, когда можно рассчитывать на выплату за ошибку авиакомпании

Авиапассажиры, которые столкнулись с отказом в посадке по вине перевозчика либо с задержкой рейса, вправе потребовать возмещения убытков. Об этом адвокат, бывший следователь Вадим Багатурия заявил в интервью NEWS.ru.

По его словам, для получения компенсации нужно направить жалобы в Росавиацию и транспортную прокуратуру, не забыв приложить подтверждающие правонарушения документы.

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«Когда оттуда придут ответы с подтверждением вскрывшихся обстоятельств, потребитель имеет право обратиться в суд за компенсацией понесенных издержек», — добавил юрист.

Ранее председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков заявил в беседе с НСН, что пассажиры стараются использовать поезда и автобусы на ближних направлениях, но на международных рейсах альтернатив нет, а участившиеся задержки заставили авиакомпании придумать новые механизмы работы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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