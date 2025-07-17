«Бешенство – это болезнь с летальным исходом, в том числе, для людей. Карантин вводится, потому что мало ли кто еще может быть на текущий момент носителем. Необходимо минимизировать столкновения друг с другом, чтобы это не передавалось. В период карантина человек не сможет, например, взять в ветеринарной клинике специальную справку. Соответственно, на массовые мероприятия с собакой даже в другой регион он не сможет поехать. А просто так взять питомца на дачу, конечно, можно. Вообще каждый должен быть заинтересован в том, чтобы он сам и его животное были здоровы. Даже после прививки назначают карантин, потому что у собаки должен сформироваться иммунитет», - рассказала она.

Также Борисенко назвала опасные симптомы у животного, которые могут свидетельствовать о бешенстве.

«Если вдруг хозяин наблюдает какие-то симптомы у своей собаки, то он уже точно не пойдет в кучу людей с ней на прогулку. Если животное вялое, у него повышается температура, оно отказывается пить, есть, то нужно бежать в ветклинику. Мой знакомый ветеринар всегда советует померить температуру. Если пошел скачок, то это сигнал», - подытожила она.

Ранее Борисенко в беседе с НСН заявила, что ужесточение наказания для владельцев собак не решит проблему нападения животных на людей, поскольку инициатива не затронет безнадзорных собак.

