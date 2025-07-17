«Температура – это сигнал»: Как обезопасить себя и питомца от бешенства
Важно всегда следить за самочувствием питомца, а если в районе объявлен карантин, не собираться на массовые мероприятия с животными, заявила НСН Олеся Борисенко.
Если в каком-то округе ввели карантин из-за бешенства, это значит, что человек, например, не сможет взять справку у ветеринара в этом районе для поездки куда-либо, но выехать с собакой на дачу он может. Об этом НСН рассказала руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко.
Карантин был объявлен на территории столичного района Бирюлево после выявления случая заражения домашнего животного бешенством на Михневской улице, сообщила пресс-служба мэра Москвы. Ограничение в пределах очага будут действовать до 6 сентября. На период карантина запрещается проводить мероприятия с животными, а также отлавливать их для вывоза в зоопарки. Борисенко рассказала, какие мероприятия проводятся в карантин.
«Бешенство – это болезнь с летальным исходом, в том числе, для людей. Карантин вводится, потому что мало ли кто еще может быть на текущий момент носителем. Необходимо минимизировать столкновения друг с другом, чтобы это не передавалось. В период карантина человек не сможет, например, взять в ветеринарной клинике специальную справку. Соответственно, на массовые мероприятия с собакой даже в другой регион он не сможет поехать. А просто так взять питомца на дачу, конечно, можно. Вообще каждый должен быть заинтересован в том, чтобы он сам и его животное были здоровы. Даже после прививки назначают карантин, потому что у собаки должен сформироваться иммунитет», - рассказала она.
Также Борисенко назвала опасные симптомы у животного, которые могут свидетельствовать о бешенстве.
«Если вдруг хозяин наблюдает какие-то симптомы у своей собаки, то он уже точно не пойдет в кучу людей с ней на прогулку. Если животное вялое, у него повышается температура, оно отказывается пить, есть, то нужно бежать в ветклинику. Мой знакомый ветеринар всегда советует померить температуру. Если пошел скачок, то это сигнал», - подытожила она.
Ранее Борисенко в беседе с НСН заявила, что ужесточение наказания для владельцев собак не решит проблему нападения животных на людей, поскольку инициатива не затронет безнадзорных собак.
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