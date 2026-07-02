Аналитик перечислила факторы, формирующие курс рубля
Крепкий рубль объясняется новыми макроэкономическими реалиями, это не временная аномалия. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила аналитик УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.
По ее словам, при ограничениях движения капитала на второй план ушли классические рыночные механизмы. Основными факторами формирования крепкого рубля стали участие Центробанка и Минфина на валютном рынке, высокие реальные рублевые ставки и торговый баланс.
«Стабильность рубля и снижение волатильности курса обусловлены исчерпанием системного давления на курс — риск санкций уже реализован в значительной степени и потенциал для расширения санкционного давления стал меньше, а компании адаптировались к новым условиям, перейдя на рубль во внешнеторговых расчетах», — сказала Попцова. Кроме того, отметила она, из-за санкционных барьеров импорт относительно слаб, что снижает давление на рубль».
Утверждая, что крепкий рубль — отражение макроэкономических реалий, Центробанк пытается объяснить бизнесу, что не нужно закладывать резкие девальвационные сценарии «прошлых лет» в финансовые модели без изменения внешних условий, заключила Попцова.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара на конец 2026 года составит 80 рублей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач предупредила об опасности длительного питания
- В России усомнились в эффективности сервиса с ИИ по поиску пропавших питомцев
- Россиянам объяснили, чем опасно использование нейросетей в работе
- Оплатить не получится: Какие возможности откроет россиянам закон о криптовалюте
- В России назвали беспочвенными обещания ЕС для армянских фермеров
- Отсеет перекупщиков: Как россиянам поможет цифровизация очередей на АЗС
- Адвокат объяснил, когда можно рассчитывать на выплату за ошибку авиакомпании
- Россияне назвали самые большие сложности при переезде
- Закон и дипломатия: Как Лукашенко ответит на атаку ВСУ на автобус из Минска в Анапу
- Овечкин заключил новый контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2027 года