Аналитик перечислила факторы, формирующие курс рубля

«Стабильность рубля и снижение волатильности курса обусловлены исчерпанием системного давления на курс — риск санкций уже реализован в значительной степени и потенциал для расширения санкционного давления стал меньше, а компании адаптировались к новым условиям, перейдя на рубль во внешнеторговых расчетах», — сказала Попцова. Кроме того, отметила она, из-за санкционных барьеров импорт относительно слаб, что снижает давление на рубль».

Утверждая, что крепкий рубль — отражение макроэкономических реалий, Центробанк пытается объяснить бизнесу, что не нужно закладывать резкие девальвационные сценарии «прошлых лет» в финансовые модели без изменения внешних условий, заключила Попцова.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс доллара на конец 2026 года составит 80 рублей. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

