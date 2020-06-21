В России спорят, как пробудить совесть чиновников
Эксперты поспорили в эфире НСН об эффективном воспитании скромности у российских чиновников.
Президент РФ Владимир Путин считает неприличным для чиновника в России «выпячивать напоказ» благосостояние или, напротив, демонстрировать на публику аскетизм. Президент рекомендовал госслужащим больше думать о людях, отмечает РИА Новости.
«Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться - представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», - заявил Владимир Путин в интервью для эфира телеканала «Россия-1».
Народный артист РФ Александр Клюквин на пресс-конференции НСН назвал неприличным богатство российских чиновников. Он заявил, что политикам не хватает воспитания, чтобы не демонстрировать личное состояние.
«Не прилично богатым людям покупать яхты стоимостью в эсминец. Это не прилично, но это не понимают. Сейчас люди стали кичиться богатством, никак наесться не могут. Скоро лопнут, но не лопаются, а растягиваются широко. Система не правильная, неприличная система, воспитания не хватает… Я не говорю о народе, я говорю о людях во власти, о людях при больших деньгах», - добавил Александр Клюквин.
В эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал отметил, что Россия сейчас активно работает над воспитанием скромности у чиновников.
«Мы нормально идем, в русле мирового тренда и местами даже бежим впереди. В России активно взялись за изъятие незаконных доходов чиновников, по которым они не смогли отчитаться. В том числе по декларациям о доходах, а также в рамках различных административных или уголовных проверок. Большинству населения неизвестна статистика, когда в ходе подобных проверок чиновники не только лишаются своих должностей, но и в рамках судебного производства у них изымаются та недвижимость или иные объекты, по которым они не смогли отчитаться в ходе декларирования доходов и отчета о своих расходах», — отметил он.
Отметим, что абсолютным рекордсменом по выявленным средствам среди российских силовиков стал полковник ФСБ Кирилл Черкалин. Глава отдела в кредитно-финансовом управлении ведомства был арестован по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Вместе с ним под стражей оказались два бывших сотрудника того же подразделения. При обысках по «делу Черкалина» были изъяты деньги на общую сумму в 12 миллиардов рублей.
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