В России спорят, как пробудить совесть чиновников

Президент РФ Владимир Путин считает неприличным для чиновника в России «выпячивать напоказ» благосостояние или, напротив, демонстрировать на публику аскетизм. Президент рекомендовал госслужащим больше думать о людях, отмечает РИА Новости.

«Что совершенно точно, на что нужно ориентироваться - представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут. Они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», - заявил Владимир Путин в интервью для эфира телеканала «Россия-1».

Народный артист РФ Александр Клюквин на пресс-конференции НСН назвал неприличным богатство российских чиновников. Он заявил, что политикам не хватает воспитания, чтобы не демонстрировать личное состояние.

«Не прилично богатым людям покупать яхты стоимостью в эсминец. Это не прилично, но это не понимают. Сейчас люди стали кичиться богатством, никак наесться не могут. Скоро лопнут, но не лопаются, а растягиваются широко. Система не правильная, неприличная система, воспитания не хватает… Я не говорю о народе, я говорю о людях во власти, о людях при больших деньгах», - добавил Александр Клюквин.