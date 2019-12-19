В НАК опровергли необходимость усилить изъятие имущества коррупционеров
Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН не согласился, что в России недостаточно борются с коррупцией.
России посоветовали расширить перечень активов чиновников, которые подлежат конфискации как незаконно нажитое богатство. К этому призвала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), сообщает РБК. Сейчас в пользу государства могут быть изъяты недвижимость, транспорт и ценные бумаги в случае, если госслужащему не удастся доказать законность их происхождения. При этом наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подлежат конфискации, отмечают исследователи. Кроме того, в FATF отмечают, что в настоящее время у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.
В плане мер, принимаемых для борьбы с коррупцией, Россия идет в мировом русле, а в некоторых направлениях опережает этот тренд, заявил в эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал.
«Мы нормально идем, в русле мирового тренда и местами даже бежим впереди. В России активно взялись за изъятие незаконных доходов чиновников, по которым они не смогли отчитаться. В том числе по декларациям о доходах, а также в рамках различных административных или уголовных проверок. Большинству населения неизвестна статистика, когда в ходе подобных проверок чиновники не только лишаются своих должностей, но и в рамках судебного производства у них изымаются та недвижимость или иные объекты, по которым они не смогли отчитаться в ходе декларирования доходов и отчета о своих расходах», — отметил он.
Борьба с коррупцией похожа на айсберг — большинство населения видит только поверхностную часть. Это крупные коррупционные скандалы. Однако в стране существует ответственность и за небольшие расхождения между официально задекларированными доходами и расходами. Эта ответственность предусмотрена контрактом должностного лица, вплоть до увольнения», - напомнил Цымбал.
В качестве примера работы этой нормы эксперт привел громкие антикоррупционные дела.
«Мы видели дела по Александру Шестуну (экс-глава Серпуховского района Московской области — прим.НСН), бывшему руководителю Клинского района (Александр Постригань — прим. НСН). Государство очень активно изымает, в том числе имущество, недвижимость, другие предметы и ценности. По поводу расширения этого перечня в законодательство уже внесены изменения, которые позволяют расширительно этот список толковать. Кроме того, за небольшие расхождения в доходах и расходах предусмотрена ответственность в рамках трудового законодательства и в рамках контрактной системы, которая действует с должностным лицом. То есть ему могут объявить выговор, другие взыскания и он обязан будет устранить замечания. Сами понимаете, что если небольшое расхождение, то это не является критичным и вполне может быть ошибкой», — добавил эксперт НАК.
В ноябре Конституционный суд России признал, что практика по конфискации имущества у лиц, которые формально не состоят в близких родственных связях с коррупционерами, соответствует закону. Решение суд принял после рассмотрения жалобы экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного по делу о коррупции. Бывший силовик считает, что имущество на девять миллиардов рублей было незаконно изъято у его друзей, матери и отца. В суде пояснили, что такая конфискация относится к особым правовым мерам и направлена на борьбу с коррупцией в России.
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