В НАК опровергли необходимость усилить изъятие имущества коррупционеров

России посоветовали расширить перечень активов чиновников, которые подлежат конфискации как незаконно нажитое богатство. К этому призвала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), сообщает РБК. Сейчас в пользу государства могут быть изъяты недвижимость, транспорт и ценные бумаги в случае, если госслужащему не удастся доказать законность их происхождения. При этом наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах не подлежат конфискации, отмечают исследователи. Кроме того, в FATF отмечают, что в настоящее время у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами.

В плане мер, принимаемых для борьбы с коррупцией, Россия идет в мировом русле, а в некоторых направлениях опережает этот тренд, заявил в эфире НСН эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал.

«Мы нормально идем, в русле мирового тренда и местами даже бежим впереди. В России активно взялись за изъятие незаконных доходов чиновников, по которым они не смогли отчитаться. В том числе по декларациям о доходах, а также в рамках различных административных или уголовных проверок. Большинству населения неизвестна статистика, когда в ходе подобных проверок чиновники не только лишаются своих должностей, но и в рамках судебного производства у них изымаются та недвижимость или иные объекты, по которым они не смогли отчитаться в ходе декларирования доходов и отчета о своих расходах», — отметил он.

Борьба с коррупцией похожа на айсберг — большинство населения видит только поверхностную часть. Это крупные коррупционные скандалы. Однако в стране существует ответственность и за небольшие расхождения между официально задекларированными доходами и расходами. Эта ответственность предусмотрена контрактом должностного лица, вплоть до увольнения», - напомнил Цымбал.