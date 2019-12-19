Хинштейн призвал поменять международное законодательство для борьбы с коррупцией

По словам депутата, объемы изъятых в рамках борьбы с коррупцией средств каждый год растут.

«За текущий год изъято порядка 9 млрд рублей. Эта цифра возрастает с каждым годом, поскольку в основе ее лежит расхождение между официально полученным совокупным доходом за три года и расходами за это время. Механизм этот заработал всего несколько лет назад», — напомнил Хинштейн.

Вместе с тем депутат Госдумы признал, что часть незаконно нажитых активов, которые, например, находятся на счетах в иностранных банках, Россия просто не может изъять.

«Что касается предметов, которые могут быть конфискованы и обращены в доход государства, они могут включать, в том числе и наличные средства в случае их изъятия, в том числе средства, находящиеся на счетах. Что касается средств на банковских счетах за рубежом, то проблема не столько в российском законодательстве, сколько в международном. Потому что изъять средства со счета, находящегося вне юрисдикции Российской Федерации, по законам Российской Федерации достаточно тяжело», — пояснил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания для коррупционеров. По его словам, это нужно для того, чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений.

Однако спорной эту инициативу в эфире НСН назвал эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал.

