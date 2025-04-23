В России развеяли миф об эпидемии аутизма в мире
Рост диагностики аутизма вызван активной просветительской работой, а не тем, что болеть им стали чаще, сказала НСН Татьяна Батышева.
Родители, медицинские работники и педагоги получили больше информации о симптомах аутизма, и это вызвало рост его диагностики, сказала в эфире НСН нейропсихиатр, заслуженный врач России Татьяна Батышева.
Глава Минздрава США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший ранее пообещал раскрыть причину «эпидемии аутизма». Призыв Кеннеди прозвучал на следующий день после отчета о том, что в США 3% детей страдают аутизмом, а их число сильно выросло с 2020 года. Батышева отметила, что диагностика аутизма вышла на новый уровень.
«Заявления об эпидемии применительно к аутизму скорее необоснованны. Постановка диагноза становится все более и более регламентируема, появляются батареи тестов для детей разного возраста, и настороженность специалистов стала более избирательной. Также существенно улучшилась маршрутизация таких пациентов. Активная просветительская работа, множество передач, публикаций, формирование родительских сообществ и их активная жизненная позиция на тему аутизма и его проявлений принесли свои плоды - родители, медицинские работники и педагоги получили больше информации о симптомах расстройства. Также серьезно увеличились возможности в области клинических лабораторных и инструментальных исследований, позволив специалистам использовать широчайший спектр дополнительных методик. Это вызвало, в первую очередь, рост диагностики данного состояния», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, есть несколько теорий возникновения РАС, однако чаще всего выяснить точную причину развития аутизма невозможно.
«Чаще всего выяснить, что именно привело к развитию аутизма, невозможно. Но можно обозначить ряд предполагаемых причин. Ведущей на современном этапе является генетическая теория возникновения РАС. В настоящее время выявлено более 100 генов, ассоциированных с РАС. Ряд специалистов акцентирует внимание на роли неблагоприятных факторов окружающей среды. Также активно обсуждается теория с метаболическими нарушениями, которые могут способствовать развитию аутизма. Не исключена и роль вирусных инфекций в реализации аутистической симптоматики. Также отдельно стоит отметить что в ряде случаев обсуждается дефицит микроэлементов, нарушение со стороны органов ЖКТ – как важные факторы в развитии тех или иных аутистических проявлений», - заключила специалист.
Ранее магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова заявила НСН, что пациенты с тревожным расстройством должны обращаться как к психиатру, так и к психологу, поскольку только комплексная работа позволит решить проблему.
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