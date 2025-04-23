В России развеяли миф об эпидемии аутизма в мире

По ее словам, есть несколько теорий возникновения РАС, однако чаще всего выяснить точную причину развития аутизма невозможно.



«Чаще всего выяснить, что именно привело к развитию аутизма, невозможно. Но можно обозначить ряд предполагаемых причин. Ведущей на современном этапе является генетическая теория возникновения РАС. В настоящее время выявлено более 100 генов, ассоциированных с РАС. Ряд специалистов акцентирует внимание на роли неблагоприятных факторов окружающей среды. Также активно обсуждается теория с метаболическими нарушениями, которые могут способствовать развитию аутизма. Не исключена и роль вирусных инфекций в реализации аутистической симптоматики. Также отдельно стоит отметить что в ряде случаев обсуждается дефицит микроэлементов, нарушение со стороны органов ЖКТ – как важные факторы в развитии тех или иных аутистических проявлений», - заключила специалист.

Ранее магистр психологии, клинический психолог Ольга Иванникова заявила НСН, что пациенты с тревожным расстройством должны обращаться как к психиатру, так и к психологу, поскольку только комплексная работа позволит решить проблему.

