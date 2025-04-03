В МГУ назвали «тренировкой» заявление главы ВОЗ об угрозе новой пандемии «завтра»

Утверждение руководителя Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что новая пандемия может начаться уже завтра не стоит воспринимать всерьёз. Так считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Алексей Аграновский.

В комментарии aif.ru он пояснил, что сейчас нет никаких опасных заболеваний, грозящих перерасти в глобальную эпидемию. По словам Аграновского, предупреждение главы ВОЗ можно воспринимать в качестве своеобразной тренировки, как это бывает у сил гражданской обороны.