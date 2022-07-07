В России приняли новые климатические нормы
Новые климатические нормы ввели в России. Эксперты учли изменения климата за 30 лет, сообщает ТАСС.
В частности, актуализировали понятие «температурная аномалия». Теперь, по словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, подобное словосочетание будет звучать в прогнозах погоды реже.
«В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много. Понятие «аномально теплая погода» будет звучать реже в прогнозах», - привел пример Вильфанд.
На новые климатические нормы синоптики перешли еще 1 июля. Нормальной погодой будет считаться та, которая по показателям аналогична предыдущим периодам. Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периоды для расчета климатических норм. Ранее использовались значения для периода с 1961 по 1990 годы. Новые климатические нормы охватывают период с 1991 по 2020 годы.
Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило о том, что в четверг, 7 июля столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметки + 30…+32 градуса.
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