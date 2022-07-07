В России приняли новые климатические нормы

На новые климатические нормы синоптики перешли еще 1 июля. Нормальной погодой будет считаться та, которая по показателям аналогична предыдущим периодам. Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периоды для расчета климатических норм. Ранее использовались значения для периода с 1961 по 1990 годы. Новые климатические нормы охватывают период с 1991 по 2020 годы.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило о том, что в четверг, 7 июля столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметки + 30…+32 градуса.

