Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в жару

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

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В нем депутат отметил, что в жаркую погоду увеличивается нагрузка на организм человека, в том числе на сердечно-сосудистую систему. По его словам, из-за этого могут появится серьезные проблемы со здоровьем, а в некоторых случаях может понадобиться экстренная медпомощь.

Также Хамзаев подчеркнул, что граждане в состоянии алкогольного опьянения в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности. Он указал, что часто именно «выходки пьяных граждан становятся катализатором криминогенных ситуаций».

Ранее врачи Кливлендской клиники посоветовали при повышенной температуре воздуха отказаться от алкоголя, передает РИА ФАН. Между тем на территории Пермского края ранее увеличилось количество дней, в которые запрещается реализация алкогольной продукции, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АлкогольРоссия
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