МЧС: в Москве в четверг ожидается 32 градуса тепла

Главное управление МЧС России по Москве в среду предупредило жителей российской столицы о том, что в четверг, 7 июля столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметки + 30…+32 градуса.

«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 7 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–32 градуса», — говорится в сообщении.

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В этой связи было рекомендовано, избегать длительного пребывания на открытом солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее синоптики сообщали, что жителей и гостей Москвы ждет жаркий и засушливый июль.

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