МЧС: в Москве в четверг ожидается 32 градуса тепла

Главное управление МЧС России по Москве в среду предупредило жителей российской столицы о том, что в четверг, 7 июля столбики термометров в столичном регионе поднимутся до отметки + 30…+32 градуса.

«Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 7 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30–32 градуса», — говорится в сообщении.