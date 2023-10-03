В России объявили в розыск экс-советника офиса президента Украины Арестовича
Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в РФ в список экстремистов и террористов) объявили в розыск, следует из базы МВД России.
В перечень террористов и экстремистов Арестовича в мае этого года внес Росфинмониторинг. В январе же Арестович подал заявление об отставке с должности. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в офисе украинского лидера приняли отставку. Свое решение Арестович объяснил желанием «показать пример цивилизованного поведения».
Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Арестовича отправили в отставку, потому что он начал борьбу за место главы государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru