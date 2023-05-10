Арестович прогнозирует увеличение числа русскоговорящих людей в Киеве
Киев по-прежнему остается русскоязычным городом, и количество русскоговорящих граждан в украинской столице со временем будет только увеличиваться. С таким мнением в интервью Youtube-каналу «Голованов» выступил бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
«Станет больше русского языка, в Киеве его уже больше», - сказал Арестович.
При этом он добавил, что , что украинцы в лице «говорящих голов» и идеологов часто «становится на позицию отрицания реальности».
В качестве примера собеседник привел в пример знакомую, которая работает на кассе одного из киевских супермаркетов. По ее словам, на русском языке к ней обращаются 86 покупателей, и лишь 12 - на украинском.
Ранее Алексей Арестович назвал единственный вариант существования Украины, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru