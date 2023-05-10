Арестович прогнозирует увеличение числа русскоговорящих людей в Киеве

«Станет больше русского языка, в Киеве его уже больше», - сказал Арестович.

При этом он добавил, что , что украинцы в лице «говорящих голов» и идеологов часто «становится на позицию отрицания реальности».

В качестве примера собеседник привел в пример знакомую, которая работает на кассе одного из киевских супермаркетов. По ее словам, на русском языке к ней обращаются 86 покупателей, и лишь 12 - на украинском.

Ранее Алексей Арестович назвал единственный вариант существования Украины, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

