«Грызня за власть»: Названы причины кадровых перестановок на Украине
Многие киевские политики все еще не понимают, что Украина как страна завершает свое существование, отметил в эфире НСН политолог Иван Мезюхо.
Кадровые перестановки на Украине являются свидетельством грызни за власть внутри команды офиса президента, того же Алексея Арестовича отправили в отставку, потому что он начал борьбу за место главы государства, заявил политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в разговоре с НСН.
Накануне Владимир Зеленский сообщил о планах провести кадровые перестановки в структурах разного уровня. В отставку уже подал замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. По информации СМИ, могут уйти связанные с ним главы нескольких украинских военно-гражданских администраций. Кроме того, заявление об увольнении написал замгенпрокурора Алексей Симоненко. Иван Мезюхо не исключил, что некоторые чиновники, отправленные в отставку, позднее все равно будут работать в органах госвласти.
«Не все лица, которые были или будут отправлены в отставку, не найдут место в органах госвалсти. Частично кадровые перестановки могут говорить о ротации. Но если рассматривать этот вопрос в целом, то подобные перестановки на фоне проблем на фронте – это свидетельство грызни за власть внутри команды офиса президента Украины. Отставка Арестовича говорит о том, что этот человек начал борьбу за властные кабинеты. Многие из украинских политиков, которые сегодня начали путь восхождения во власть, делают одну и ту же ошибку: они не понимают, что следующих президентских или парламентских выборов на Украине не будет. Эта страна завершает существование, ее исторический путь заканчивается», - сказал Мезюхо.
Политолог отметил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен взять ситуацию в органах власти под свой контроль, так как в стране стали появляться люди, которые хотят примерить на себя роль главы государства.
«Потеря верного человека в виде главы МВД также не добавляет управляемости Украины со стороны украинского президента. Считалось, что глава МВД являлся прямым ставленником президента Украины, теперь его нет. Конечно, за попыткой кадровых ротаций на самом деле стоит желание президента взять ситуацию в органах власти под свой контроль. Но по факту мы будем свидетелями еще большей дезорганизации украинской власти, чем есть сегодня. Если в феврале таких желающих не было, то сегодня уже появились люди, которые хотели бы примерить президентскую Булаву. Тот же Алексей Арестович имеет президентские амбиции. Неудивительно, что после серий интервью, где он об этом говорил, случилось то, что случилось», - резюмировал Мезюхо.
Ранее, 17 января, экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что написал заявление об отставке. Таким образом, по его словам, он решил продемонстрировать «пример цивилизованного поведения». Так, Арестович признал, что приземлившаяся на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракета была сбита системой противовоздушной обороны Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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