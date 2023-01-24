«Грызня за власть»: Названы причины кадровых перестановок на Украине

Накануне Владимир Зеленский сообщил о планах провести кадровые перестановки в структурах разного уровня. В отставку уже подал замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко. По информации СМИ, могут уйти связанные с ним главы нескольких украинских военно-гражданских администраций. Кроме того, заявление об увольнении написал замгенпрокурора Алексей Симоненко. Иван Мезюхо не исключил, что некоторые чиновники, отправленные в отставку, позднее все равно будут работать в органах госвласти.

«Не все лица, которые были или будут отправлены в отставку, не найдут место в органах госвалсти. Частично кадровые перестановки могут говорить о ротации. Но если рассматривать этот вопрос в целом, то подобные перестановки на фоне проблем на фронте – это свидетельство грызни за власть внутри команды офиса президента Украины. Отставка Арестовича говорит о том, что этот человек начал борьбу за властные кабинеты. Многие из украинских политиков, которые сегодня начали путь восхождения во власть, делают одну и ту же ошибку: они не понимают, что следующих президентских или парламентских выборов на Украине не будет. Эта страна завершает существование, ее исторический путь заканчивается», - сказал Мезюхо.

Политолог отметил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен взять ситуацию в органах власти под свой контроль, так как в стране стали появляться люди, которые хотят примерить на себя роль главы государства.