Смольянинова и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов
11 мая 202314:24
Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов.
Ранее Смольянинов заявил, что воевал бы на стороне Украины в военном конфликте с Россией, и признался, что ему «наплевать» на то, что часть РФ может превратиться в «радиоактивный пепел».
Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru