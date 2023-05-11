Смольянинова и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес актера Артура Смольянинова (признан иноагентом) и экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов.

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Ранее Смольянинов заявил, что воевал бы на стороне Украины в военном конфликте с Россией, и признался, что ему «наплевать» на то, что часть РФ может превратиться в «радиоактивный пепел».

Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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