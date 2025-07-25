Учителя не поверили, что студенты спасут школы от дефицита педагогов
Учителей не хватает, но разрешение студентам непрофильных вузов работать в школах не поможет, заявил НСН Дмитрий Казаков.
Завлечение студентов не педагогических направлений в школы не поможет решить проблему дефицита учителей, рассказал НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.
Совет Федерации на заседании в пятницу 25 июля одобрил закон, разрешающий успешно закончившим третий курс студентам непедагогических направлений преподавать в школах. Заместитель председателя научного комитета Совфеда Елена Писарева отметила, что закон направлен на снижение дефицита учителей. Казаков усомнился, что это поможет.
«Наблюдаются ужасные условия труда и низкие зарплаты — это является причиной того, что выпускники не идут работать в школы. Конфликты, огромный перегруз, работа на две-три ставки — все это сегодняшняя реальность, а профессия “учитель” не является привлекательной сегодня в обществе. Увеличить бюджет правительство не хочет, но расширяет возможности для работы для всех. Я не думаю, что будет какой-то успех от этой инициативы, хотя я бы не запрещал студентам приходить в школы», — отметил он.
Учитель добавил, что нехватки абитуриентов в профильных вузах не наблюдается, но не все из них попадают в школы.
«Абитуриенты активно идут в педагогические вузы, так как там невысокий проходной балл, особенно в провинциальных. Те выпускники, кто недостаточно хорошо сдали ЕГЭ, но хотят получить высшее образование, идут именно сюда, если они не поступили туда, куда хотели. Небольшая доля тех есть, кто идейно приходит на эти направления. Именно они идут работать в школу, а те, кто оказался там случайно, не собираются работать по специальности. К сожалению, даже идейные молодые специалисты могут выгореть за два-три года и покинуть эту сферу», — заключил собеседник НСН.
Ранее Казаков рассказал НСН, как снова сделать популярной профессию учителя.
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