Богомаз: В Брянске обломки БПЛА ВСУ упали на многоквартирный дом

В Брянске в Советском районе обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом и нежилое здание. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Чиновник также уточнил, что при обследовании мест падения обломков разрушения не были выявлены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших на город, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
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