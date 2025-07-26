Богомаз: В Брянске обломки БПЛА ВСУ упали на многоквартирный дом

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Чиновник также уточнил, что при обследовании мест падения обломков разрушения не были выявлены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших на город, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».