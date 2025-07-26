В США передали губернаторам штатов 1700 военных для борьбы с мигрантами

Пентагон передал под управление губернаторов штатов США 1700 военных для борьбы с нелегальными мигрантами совместно с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство обороны объявило... об изменении статуса военнослужащих, поддерживающих Иммиграционную и таможенную полицию в миссии по обеспечению иммиграционного законодательства. Статус служащих будет изменен с 10 на 32», - указали в Пентагоне.

Статус 10 означает, что сотрудники подведомственны правительству и президенту США, статус 32 - что военные подчиняются губернатору штата. По данным Пентагона, изменения затронут 1200 назначенных и 500 дополнительных сотрудников.

Ранее СМИ сообщили, что ICE начнет использовать две военные базы США в Нью-Джерси и Индиане как центры временного содержания мигрантов.

