В США передали губернаторам штатов 1700 военных для борьбы с мигрантами
Пентагон передал под управление губернаторов штатов США 1700 военных для борьбы с нелегальными мигрантами совместно с Иммиграционной и таможенной полицией (ICE). Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Министерство обороны объявило... об изменении статуса военнослужащих, поддерживающих Иммиграционную и таможенную полицию в миссии по обеспечению иммиграционного законодательства. Статус служащих будет изменен с 10 на 32», - указали в Пентагоне.
Статус 10 означает, что сотрудники подведомственны правительству и президенту США, статус 32 - что военные подчиняются губернатору штата. По данным Пентагона, изменения затронут 1200 назначенных и 500 дополнительных сотрудников.
Ранее СМИ сообщили, что ICE начнет использовать две военные базы США в Нью-Джерси и Индиане как центры временного содержания мигрантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин заявил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву
- В США передали губернаторам штатов 1700 военных для борьбы с мигрантами
- В Салониках у входа в многоквартирный дом взорвалась бомба
- СМИ: Шеф-повар Ивлев погасил долги по алиментам
- В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ погибли два человека
- В Казахстане обнаружили обломки пропавшего военного вертолета
- Месси дисквалифицировали на одну игру MLS
- Дрон ВСУ пытался атаковать промпредприятие под Пензой
- В Камбодже 13 человек погибли при обстреле со стороны Таиланда
- В Ростовской области два человека погибли после атаки БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru