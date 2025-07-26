СМИ: Шеф-повар Ивлев погасил долги по алиментам
Шеф-повар Константин Ивлев погасил задолженность по алиментам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
«Ивлев погасил все платежи по алиментам», - рассказали агентству.
Ранее бывшая жена шеф-повара Мария опубликовала в соцсетях постановление об определении долга по алиментам. В документе указано, что Ивлев задолжал свыше 8,2 млн рублей и при этом частично выплатил 11,2 млн.
Между тем глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что в реестр злостных неплательщиков алиментов в РФ внесли 190 тысяч записей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru