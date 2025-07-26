В Салониках у входа в многоквартирный дом взорвалась бомба
Бомбу взорвали у входа в жилой многоквартирный дом в греческих Салониках, строение повреждено. Об этом сообщило общественное телевидение ERTNews.
Взрыв прогремел в 2:10 в субботу на первом этаже жилого здания. В результате ЧП два человека получили ранения от осколков стекла, их доставили в больницу.
«В этом доме проживает председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Полиция рассматривает версию теракта», - отмечает телеканал.
Правоохранителям предстоит выяснить, связано ли происшествие с этим человеком.
Телевидение уточнило, что после взрыва дом был серьезно поврежден, также ущерб нанесен по меньшей мере четырем соседним домам и шести автомобилям.
Ранее четыре взрыва произошло в Роттердаме и его окрестностях, о пострадавших не сообщалось.
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