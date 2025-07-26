В РФ начали действовать новые правила предоставления преимущества авто с мигалками

К тому же в России теперь запрещается двигаться по соседним полосам со скоростью машины с мигалкой и создание для нее любых помех. Штраф за нарушение измененных правил составит до 7,5 тысяч рублей или лишение прав.

При этом отмечается, что пропускать необходимо будет не только скорую помощь, МЧС, пожарных или любую другую оперативную службу, но и машины без цветографической схемы на борту, в которых обычно возят чиновников, либо авто, сопровождаемые другой машиной со спецсигналом в составе колонны.

Ранее член Союза автошкол России Сергей Матвеев в интервью НСН предложил, что если люди ставшего поколения по статистике чаще становятся виновниками ДТП, то для них стоит проводить специальное медосвидетельствование и медкомиссию хотя бы раз в два года.