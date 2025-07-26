МЧС: Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове увеличилось до 7

Количество погибших при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Саратове увеличилось до семи человек. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

До этого сообщалось о шести жертвах, в том числе одном погибшем ребенке. Отмечается, что при разборе завалов спасатели обнаружили еще одно тело.

Очевидцы рассказали о взрыве в многоэтажке в Саратове

25 июля в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение многоквартирного дома на улице Блинова. Взрывная волна выбила стекла в соседнем здании. В связи со случившимся в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Среди погибших оказались не только жильцы разрушенной многоэтажки, но и прохожие. При этом сообщалось, что из-под завалов удалось извлечь одного выжившего, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Прокуратура Саратовской области
ТЕГИ:ДомМЧСПогибшиеВзрыв ГазаСаратов

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