МЧС: Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове увеличилось до 7
Количество погибших при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Саратове увеличилось до семи человек. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
До этого сообщалось о шести жертвах, в том числе одном погибшем ребенке. Отмечается, что при разборе завалов спасатели обнаружили еще одно тело.
25 июля в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение многоквартирного дома на улице Блинова. Взрывная волна выбила стекла в соседнем здании. В связи со случившимся в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.
Среди погибших оказались не только жильцы разрушенной многоэтажки, но и прохожие. При этом сообщалось, что из-под завалов удалось извлечь одного выжившего, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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