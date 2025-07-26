МЧС: Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Саратове увеличилось до 7

Количество погибших при взрыве газа в жилом многоэтажном доме в Саратове увеличилось до семи человек. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

До этого сообщалось о шести жертвах, в том числе одном погибшем ребенке. Отмечается, что при разборе завалов спасатели обнаружили еще одно тело.