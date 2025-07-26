Собянин заявил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Военные ликвидировали два летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Минобороны сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», - написал градоначальник в Telegram-канале.

На месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.

Минувшей ночью российские военные уничтожили над территорией РФ 54 беспилотника ВСУ самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваСергей Собянин

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