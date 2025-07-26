Собянин заявил о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву
26 июля 202509:55
Военные ликвидировали два летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», - написал градоначальник в Telegram-канале.
На месте падения обломков дронов находятся экстренные службы.
Минувшей ночью российские военные уничтожили над территорией РФ 54 беспилотника ВСУ самолетного типа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru