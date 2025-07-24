Учителям «урежут» зарплату из-за сокращения числа учеников в классе

Сейчас классы в большинстве российских школ переполнены, учителя работают с гораздо большей численностью учеников, чем это нужно, заявил в беседе с НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

При сокращении численности учащихся в школах увольнять педагогов ни в коем случае нельзя, но схему оплаты труда следует изменить, заявил в разговоре с НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

Десятки тысяч школьных учителей могут остаться без работы в ближайшие годы из-за сокращения числа учащихся в начальной школе. В 1-й класс в этом году пойдут на 100 тысяч детей меньше, чем в прошлом, всего учеников с 1 по 4 классы станет на 347 тысяч меньше - а значит, лишними окажутся примерно 17 тысяч учителей. В ближайшей перспективе число учеников начальной школы будет снижаться еще большими темпами: в 2026/27 учебном году в 1-й класс пойдет на 429,7 тысячи меньше детей, чем годом ранее, а в 2027/28 — еще на 411 тысяч меньше, пишут «Известия». Причина – в демографической яме конца 1990-х-начала 2000-х годов. Луховицкий напомнил, что подобная картина уже наблюдалась в начале 2000-х.

Учителя уйдут из школ в случае запрета работать больше 36 часов

«Сейчас классы в большинстве российских школ переполнены, учителя работают с гораздо большей численностью учеников, чем это нужно. Даже если эта численность сократится, ни в коем случае не надо сокращать педагогов. Им нужно предоставить для работы, условно говоря, классы, в которых не 35 учеников, а 25 или даже 20. В начале 2000-х такая ситуация уже наблюдалась, когда нам говорили, что детей стало меньше, их не хватает для классов. Учителей тогда сократили, а когда через несколько лет учеников стало опять много, на оставшихся педагогов взвалили двойную нагрузку», - пояснил эксперт.

Он также предложил в этих условиях поменять действующую систему оплаты учителей.

«Конечно, при существующей оплате труда заработная плата учителей сократится с уменьшением численности учащихся, но если ввести оплату, независимую от числа учеников, то тогда нет. В этом случае преподаватели начнут работать так, как они и должны. Сейчас все очень любят ссылаться на советский опыт, так во времена СССР, в начале 90-х, в классах было не более 25 человек. Это была норма. Ее отменили 15 лет назад. Самим ученикам хорошо, когда детей мало, они лучше учатся, а учителю формально не тяжело и с 35-ю. Он даст им всем одно и то же задание. Дело не в легкости, а в эффективности», - подчеркнул Луховицкий.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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