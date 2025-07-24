«Сейчас классы в большинстве российских школ переполнены, учителя работают с гораздо большей численностью учеников, чем это нужно. Даже если эта численность сократится, ни в коем случае не надо сокращать педагогов. Им нужно предоставить для работы, условно говоря, классы, в которых не 35 учеников, а 25 или даже 20. В начале 2000-х такая ситуация уже наблюдалась, когда нам говорили, что детей стало меньше, их не хватает для классов. Учителей тогда сократили, а когда через несколько лет учеников стало опять много, на оставшихся педагогов взвалили двойную нагрузку», - пояснил эксперт.

Он также предложил в этих условиях поменять действующую систему оплаты учителей.

«Конечно, при существующей оплате труда заработная плата учителей сократится с уменьшением численности учащихся, но если ввести оплату, независимую от числа учеников, то тогда нет. В этом случае преподаватели начнут работать так, как они и должны. Сейчас все очень любят ссылаться на советский опыт, так во времена СССР, в начале 90-х, в классах было не более 25 человек. Это была норма. Ее отменили 15 лет назад. Самим ученикам хорошо, когда детей мало, они лучше учатся, а учителю формально не тяжело и с 35-ю. Он даст им всем одно и то же задание. Дело не в легкости, а в эффективности», - подчеркнул Луховицкий.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты в РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

