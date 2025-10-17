Граждане России, которые уехали и нашли работу за рубежом, пока не вернутся домой, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.



В 2026 году ожидается рост числа возвращающихся в Россию “релокантов”. Это сотрудники, которые продолжали работать удаленно на российские компании после отъезда из страны в 2022–2023 годах. Об этом сообщил адвокат и эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве, утверждает он. Голованова не увидела причин для перемен.