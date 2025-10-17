В России не увидели причин для возвращения релокантов

Большинство уехавших россиян работают на российские компании, им нет смысла переезжать, заявила НСН Наталья Голованова.

Граждане России, которые уехали и нашли работу за рубежом, пока не вернутся домой, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.

В 2026 году ожидается рост числа возвращающихся в Россию “релокантов”. Это сотрудники, которые продолжали работать удаленно на российские компании после отъезда из страны в 2022–2023 годах. Об этом сообщил адвокат и эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве, утверждает он. Голованова не увидела причин для перемен.

«Предполагать что-то в России — неблагодарное дело, так как все может поменяться в одну минуту. Пока я не вижу, почему что-то должно резко стать по-другому. Я думаю, что это не совсем напрямую относится к рынку труда, потому что релоканты, как правило, работают на российские компании. Вряд ли будут возвращаться те, кто смог укорениться за рубежом и найти там работу. На нашем рынке труда ситуация несколько поменялась. Возможно, сегодня не все компании готовы будут работать с удаленными сотрудниками, поэтому люди начнут переезжать. Зато офисная занятость позволяет выиграть в зарплате», — указала она.

Голованова также оценила перспективы рынка IT, наиболее популярной сферы работы у релокантов.

«Рынок труда в IT перегружен так называемыми “джунами”, людьми, которые не имеют опыта, но хотели бы присоединиться к высокооплачиваемой группе программистов. Работодатель по-прежнему ищет высококвалифицированные кадры, и они все еще стоят дорого. Вакансий стало поменьше, но люди все еще нужны. Просто в компании более четко определяются с тем, кто именно им нужен и ведут отбор более жестко. Переизбытка профи на рынке труда по любой специальности просто физически не бывает», — подчеркнула она.

Ранее Голованова объяснила НСН, почему россияне уходят из офисов на завод.

