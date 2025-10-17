В России не увидели причин для возвращения релокантов
Большинство уехавших россиян работают на российские компании, им нет смысла переезжать, заявила НСН Наталья Голованова.
Граждане России, которые уехали и нашли работу за рубежом, пока не вернутся домой, рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН.
В 2026 году ожидается рост числа возвращающихся в Россию “релокантов”. Это сотрудники, которые продолжали работать удаленно на российские компании после отъезда из страны в 2022–2023 годах. Об этом сообщил адвокат и эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади. Это связано с изменениями в налоговом законодательстве, утверждает он. Голованова не увидела причин для перемен.
«Предполагать что-то в России — неблагодарное дело, так как все может поменяться в одну минуту. Пока я не вижу, почему что-то должно резко стать по-другому. Я думаю, что это не совсем напрямую относится к рынку труда, потому что релоканты, как правило, работают на российские компании. Вряд ли будут возвращаться те, кто смог укорениться за рубежом и найти там работу. На нашем рынке труда ситуация несколько поменялась. Возможно, сегодня не все компании готовы будут работать с удаленными сотрудниками, поэтому люди начнут переезжать. Зато офисная занятость позволяет выиграть в зарплате», — указала она.
Голованова также оценила перспективы рынка IT, наиболее популярной сферы работы у релокантов.
«Рынок труда в IT перегружен так называемыми “джунами”, людьми, которые не имеют опыта, но хотели бы присоединиться к высокооплачиваемой группе программистов. Работодатель по-прежнему ищет высококвалифицированные кадры, и они все еще стоят дорого. Вакансий стало поменьше, но люди все еще нужны. Просто в компании более четко определяются с тем, кто именно им нужен и ведут отбор более жестко. Переизбытка профи на рынке труда по любой специальности просто физически не бывает», — подчеркнула она.
Ранее Голованова объяснила НСН, почему россияне уходят из офисов на завод.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Европейский уровень: Дагестанский Martini будет на 30% дешевле оригинала
- В Госдуме призвали доплачивать учителям за работу в переполненных классах
- В России не увидели причин для возвращения релокантов
- В ФРГ призвали Венгрию исполнить решение МУС, когда в страну приедет Путин
- «Это хамство!»: Кто ответит за скандал в Театре Маяковского
- Телеграм: Исторический рейс по СМП, талибы в Москве, звонок Трампа
- Кустурица отверг обвинения в планировании свержения Вучича
- В Госдуме заявили о «магии» в личных контактах Путина и Трампа
- Умерла актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова
- «Послушался жену»: Почему Трамп сменил тон на переговорах с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru