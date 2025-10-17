СМИ: Пять человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке

Взрыв прогремел на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Бухаресте 11 человек пострадали при взрыве в жилом доме

Уточняется, что сильно разрушено одно из зданий. Трёх человек удалось достать из-под завалов.

«Поиски людей продолжаются, на месте множество скорых», - говорится в сообщении.

Ранее в США несколько человек погибли при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems в штате Теннесси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

