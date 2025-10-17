СМИ: Пять человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке
17 октября 202518:35
Взрыв прогремел на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что сильно разрушено одно из зданий. Трёх человек удалось достать из-под завалов.
«Поиски людей продолжаются, на месте множество скорых», - говорится в сообщении.
Ранее в США несколько человек погибли при взрыве на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems в штате Теннесси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Брижит Бардо выписали из больницы после операции
- Отец Илона Маска назвал «мусором и пропагандой» западные СМИ
- Генерал Попов рассказал, каким маршрутом Путин полетит в Венгрию
- «Органичнее людей!»: Кинокритик предложил учредить отдельный «Оскар» для собак
- Медведев: Контракт с Минобороны в 2025 году заключили 336 тысяч человек
- Праправнук Бисмарка предсказал скорый мир между Россией и Украиной
- СМИ: Пять человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке
- Россияне назвали цену, за которую готовы купить электромобиль
- Европейский уровень: Дагестанский Martini будет на 30% дешевле оригинала
- В Госдуме призвали доплачивать учителям за работу в переполненных классах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru