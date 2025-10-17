Медведев: Контракт с Минобороны в 2025 году заключили 336 тысяч человек
17 октября 202518:45
С начала 2025 года контракт на службу в российских войсках заключили 336 тысяч человек. Как сообщает RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он добавил, что также в войсковые части прибыли 28 тысяч добровольцев.
«Таковы актуальные цифры... В целом ситуация с набором на контракт выглядит удовлетворительно», - заключил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что федеральный бюджет России на 2026 год имеет военный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
