Средняя зарплата в России за год выросла почти на 17%

Средняя заработная плата в России в июле 2025 года достигла 99 305 рублей, увеличившись на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

По его оценке, рост более чем на 20% зафиксирован в 16 из 89 регионов страны, при этом снижение зарплат не отмечено ни в одном субъекте. В большинстве регионов прирост составил свыше 10%.