Средняя зарплата в России за год выросла почти на 17%

Средняя заработная плата в России в июле 2025 года достигла 99 305 рублей, увеличившись на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

По его оценке, рост более чем на 20% зафиксирован в 16 из 89 регионов страны, при этом снижение зарплат не отмечено ни в одном субъекте. В большинстве регионов прирост составил свыше 10%.

Наиболее заметное повышение произошло в Нижегородской области (на 22,7%, до 81 230 рублей), Вологодской (на 22,2%, до 84 977 рублей), Удмуртии (на 22%, до 75 955 рублей) и Курганской области (на 22%, до 71 906 рублей). Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы на Чукотке — 211 827 рублей (+16,8% за год). Минимальные — в Ингушетии, где средняя оплата труда составила 37 628 рублей (+11,6%).

По словам Балынина, динамика связана с повышением минимального размера оплаты труда, дефицитом кадров и ростом спроса на квалифицированных специалистов. Экономист прогнозирует, что по итогам 2025 года средняя зарплата в стране может достичь 105 000–110 000 рублей против 89 069 рублей годом ранее, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
