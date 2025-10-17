«Органичнее людей!»: Кинокритик предложил учредить отдельный «Оскар» для собак
Давид Шнейдеров заявил НСН, что животные существуют в кадре гораздо органичнее, они давно заслуживают свой отдельный "Оскар".
Есть много фильмов, в котором блистательно сыграли собаки, поэтому стоит учредить специальный приз за лучшее исполнение роли животного в кино. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.
Американская кинокомпания IFC ранее опубликовала письмо Академии кинематографических искусств и наук, подписанное собакой Инди —исполнителем главной роли в хорроре «Глазами пса». В тексте она призывает включить животных в число номинантов на «Оскар», пишет издание Variety. Шнейдеров положительно оценил идею и напомнил о фильмах, где собаки отличились своей игрой.
«Ситуация очень забавная, потому что на самом деле довольно много фильмов, в которых блистательно играют собаки. Начиная с «Лесси», и заканчивая «Однажды в Америке» Тарантино, где сцена с собакой одна из лучших сцен вообще в фильме. На мой взгляд, возможно, нужно учредить специальный приз за лучшее исполнение роли животного. Но, конечно, его не стоит вручать в день «Оскара». Возможно, этот приз имел бы место и был бы достаточно популярен. Не даром большие актеры боятся играть в одном кадре с детьми и с собаками, потому что дети и животные гораздо органичнее в кадре, чем люди. Может быть, этот приз стал бы такой замечательной вишенкой на торте», - рассказал он.
При этом кинокритик подчеркнул, что хоррор-фильм от лица собаки - отличный режиссёрский ход и поделился своим опытом посещения съемочной площадки, где снимались собаки.
«Это очень хорошая идея. Собаки, на мой взгляд, умнее многих людей. Собаки никогда не предают. Я был на съемках «Доктор Куин, женщина-врач» и в той сцене, где я сидел на площадке, участвовали четыре собаки. Каждую сопровождал свой дрессировщик. Какие были умные собаки! Как они повиновались жестам режиссера, дрессировщикам, просто движению их пальцев! Режиссер делал больше замечаний актерам, нежели собакам. Поэтому это хороший ход» - подытожил он.
Сюжет «Глазами пса» рассказывает историю Тодда (Шейн Дженсен), который после кончины дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его загородный дом вместе с верным псом Инди. Местные легенды повествуют о призраках в этом доме, и вскоре питомец Тодда начинает замечать сверхъестественные явления. В результате собака берет на себя миссию защиты хозяина, несмотря на все риски. Фильм вышел в российский прокат 16 октября.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что хоррор «Глазами пса» точно обойдет по сборам авторский фильм «Лермонтов» в главной роли со стендап-комиком Ильей Озолиным.
