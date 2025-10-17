Есть много фильмов, в котором блистательно сыграли собаки, поэтому стоит учредить специальный приз за лучшее исполнение роли животного в кино. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

Американская кинокомпания IFC ранее опубликовала письмо Академии кинематографических искусств и наук, подписанное собакой Инди —исполнителем главной роли в хорроре «Глазами пса». В тексте она призывает включить животных в число номинантов на «Оскар», пишет издание Variety. Шнейдеров положительно оценил идею и напомнил о фильмах, где собаки отличились своей игрой.

«Ситуация очень забавная, потому что на самом деле довольно много фильмов, в которых блистательно играют собаки. Начиная с «Лесси», и заканчивая «Однажды в Америке» Тарантино, где сцена с собакой одна из лучших сцен вообще в фильме. На мой взгляд, возможно, нужно учредить специальный приз за лучшее исполнение роли животного. Но, конечно, его не стоит вручать в день «Оскара». Возможно, этот приз имел бы место и был бы достаточно популярен. Не даром большие актеры боятся играть в одном кадре с детьми и с собаками, потому что дети и животные гораздо органичнее в кадре, чем люди. Может быть, этот приз стал бы такой замечательной вишенкой на торте», - рассказал он.