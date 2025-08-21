«Вопрос чести»: В Госдуме усомнились в необходимости закона о релокантах

Член комитета Госдумы РФ по труду и социальной политике Светлана Бессараб в разговоре с НСН заявила, что закон, ограничивающий права релокантов, приниматься не будет.

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила НСН, что в России закон, ограничивающий права релокантов, никто принимать не станет.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал работодателей не принимать на работу бывших релокантов. «Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок», - написал он в своем Telegram-канале.

Бессараб считает, что призыв Вячеслава Володина, - это, прежде всего, вопрос чести, достоинства и внутренней порядочности.

«Хоть с Марса»: Эксперт призвал не ограничивать в правах вернувшихся релокантов
«Я не думаю, что появится закон, вводящий ограничения в приеме на работу релокантов. Призыв Вячеслава Володина, - это, прежде всего, вопрос чести, достоинства и внутренней порядочности. Я уверена, что большинство работодателей разделяют мнение спикера Госдумы по этому поводу. Те, кто напакостил по-настоящему, говорили нелицеприятные вещи о России и ее Вооруженных силах - понесут уголовную ответственность. Тем же, кто просто уехал и решил теперь вернуться на тепленькое местечко, будет гораздо сложнее», - предположила Бессараб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал релокантов оторванными от РФ и неинтересными для страны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДепутатыЗаконРаботаВячеслав Володин

Горячие новости

Все новости

партнеры