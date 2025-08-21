Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила НСН, что в России закон, ограничивающий права релокантов, никто принимать не станет.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал работодателей не принимать на работу бывших релокантов. «Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал Родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок», - написал он в своем Telegram-канале.

Бессараб считает, что призыв Вячеслава Володина, - это, прежде всего, вопрос чести, достоинства и внутренней порядочности.