Брижит Бардо выписали из больницы после операции
Французская актриса Брижит Бардо, ранее госпитализированная из-за тяжелого заболевания, вернулась домой после успешной операции. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление представителя артистки.
По его словам, Бардо «отдыхает у себя дома» и не будет комментировать состояние здоровья, попросив уважать ее частную жизнь.
Агент уточнил, что операция прошла «особенно удовлетворительно», а актриса выразила благодарность медикам и всем, кто проявлял беспокойство.
Ранее радиостанция ICI отмечала, что 90-летняя звезда «И Бог создал женщину» постепенно идет на поправку. По данным издания Nice-Matin, Бардо провела в частной клинике Тулона около трех недель. О характере заболевания официально не сообщалось, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru