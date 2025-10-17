Брижит Бардо выписали из больницы после операции

Французская актриса Брижит Бардо, ранее госпитализированная из-за тяжелого заболевания, вернулась домой после успешной операции. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на заявление представителя артистки.

По его словам, Бардо «отдыхает у себя дома» и не будет комментировать состояние здоровья, попросив уважать ее частную жизнь.

СМИ: Брижит Бардо госпитализировали во французском Тулоне

Агент уточнил, что операция прошла «особенно удовлетворительно», а актриса выразила благодарность медикам и всем, кто проявлял беспокойство.

Ранее радиостанция ICI отмечала, что 90-летняя звезда «И Бог создал женщину» постепенно идет на поправку. По данным издания Nice-Matin, Бардо провела в частной клинике Тулона около трех недель. О характере заболевания официально не сообщалось, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / DPA
ТЕГИ:ГоспитализацияФранцияАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры