Генерал Попов рассказал, каким маршрутом Путин полетит в Венгрию

По его словам, первый вариант предполагает пролёт над территориями Белоруссии и Польши «на как можно большем удалении от Украины». Второй маршрут пролегает «через Черноморское побережье и Румынию».

Попов указал, что третий вариант самый длинный, но и самый безопасный. В этом случае предполагается «облёт всего».

«Через Чёрное море, проливы, затем над нейтральными водами и поворот к Венгрии через Балканский полуостров или Австрию. Это снимает риски, связанные с СВО», — пояснил лётчик.

Он добавил, что охранять президентский борт будут пара или четверка истребителей Су-35.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что антироссийские санкции не запрещают Путину въезд на территорию Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

