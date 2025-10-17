Восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Башкирии
Восемь человек получили травмы в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, остальные сотрудники предприятия находятся вне периметра аварийного участка.
По предварительным данным, в одном из цехов предприятия произошел взрыв, после чего здание получило серьезные повреждения. Трое пострадавших были эвакуированы из-под завалов и доставлены в городскую больницу, где одна из пациенток находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести.
Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов ранее сообщал, что под завалами могут оставаться еще пять человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.
Федеральное казенное предприятие «Авангард» относится к числу крупных оборонных заводов России и специализируется на выпуске продукции для нужд ВПК, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер группы The Hatters призвал снять байопик о коллективе
- Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине
- «Бегство от одиночества»: Почему россияне погрязли в зависимости от онлайн-шопинга
- «Не заменят практику!»: Вассерман предупредил, чем опасен секстинг с нейросетью
- Страны ЕС смогут выдать разрешение на полет Путина в Будапешт
- Dead Blonde хотела бы перепеть «Медведицу» Мумий Тролля
- СМИ узнали, зачем Орбану нужна встреча Путина и Трампа в Венгрии
- Восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Башкирии
- Теплоходы и осенние туры: В России увидели возможности роста речных круизов
- Средняя зарплата в России за год выросла почти на 17%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru