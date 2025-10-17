Восемь человек пострадали при взрыве на заводе в Башкирии

Восемь человек получили травмы в результате взрыва на заводе «Авангард» в Стерлитамаке, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. По его словам, остальные сотрудники предприятия находятся вне периметра аварийного участка.

По предварительным данным, в одном из цехов предприятия произошел взрыв, после чего здание получило серьезные повреждения. Трое пострадавших были эвакуированы из-под завалов и доставлены в городскую больницу, где одна из пациенток находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней тяжести.

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов ранее сообщал, что под завалами могут оставаться еще пять человек. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Федеральное казенное предприятие «Авангард» относится к числу крупных оборонных заводов России и специализируется на выпуске продукции для нужд ВПК, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
