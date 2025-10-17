Отец Илона Маска назвал «мусором и пропагандой» западные СМИ

Западные медиа являются пропагандой, которая рассчитана на глупых людей, заявил Эррол Маск спецкору НСН.

Западные телеканалы и медиа считают свою аудиторию безмозглой и ведут тотальную пропаганду, рассказал отец миллиардера Илона Маска и предприниматель Эррол Маск в беседе со спецкором НСН. Он также поделился своими планами во время пребывания в России.

Отец Маска похвалил российские ракеты
«Есть силы в этом мире, которые мешают человечеству жить. Они хотят постоянного хаоса. Это фонд Сороса в США, Всемирный экономический форум, американские и британские СМИ. BBC, NBC, CNN — это мусор и тотальная пропаганда. Журналисты, которые работают на этих каналах, считают, что у их зрителя совершенно нет мозгов. Но люди просыпаются и выходят из этого чудовищного сна», — отметил он.

Маск также вспомнил о ссоре своего сына с президентом США Дональдом Трампом.

«Все разрешилось еще давно. Илон должен был научиться политике. Трамп дал ему немного уроков, чтобы он понял, что политика — это три шага вперед и два назад, а затем снова также. Мой сын — молодой человек, который привык к большому бизнесу где все по-другому: только три шага вперед. Управлять государством — это другая наука. Люди периодически ссорятся, но его отношения с президентом США сейчас на хорошем уровне, а на плохом они не были никогда», — подчеркнул он на мероприятии, посвященном 20-летию RT.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
