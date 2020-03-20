В России начали действовать новые правила выдачи больничных листов

С 20 марта и до 1 июля в России будут действовать новые правила выдачи больничных листов и выплаты пособий. Они коснутся также всех, кто приехал с территории стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и их родных.

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Получить такой больничный лист можно через портал госуслуг, сообщает АГН «Москва». Для этого необходимо вместе с заявлением приложить сканы загранпаспорта с отметкой о пересечении границы и проездных документов.

Членам семьи для оформления больничного потребуется документ, который может подтвердить совместное проживание, поясняет Ura.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «помещение граждан под карантин - мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан».

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что справку о временной нетрудоспособности получат даже здоровые люди. При этом больничный лист может быть выписан и задним числом.


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ФОТО: pixabay.com
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