В России начали действовать новые правила выдачи больничных листов

Получить такой больничный лист можно через портал госуслуг, сообщает АГН «Москва». Для этого необходимо вместе с заявлением приложить сканы загранпаспорта с отметкой о пересечении границы и проездных документов.

Членам семьи для оформления больничного потребуется документ, который может подтвердить совместное проживание, поясняет Ura.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «помещение граждан под карантин - мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан».

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что справку о временной нетрудоспособности получат даже здоровые люди. При этом больничный лист может быть выписан и задним числом.



