В России начали действовать новые правила выдачи больничных листов
С 20 марта и до 1 июля в России будут действовать новые правила выдачи больничных листов и выплаты пособий. Они коснутся также всех, кто приехал с территории стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и их родных.
Получить такой больничный лист можно через портал госуслуг, сообщает АГН «Москва». Для этого необходимо вместе с заявлением приложить сканы загранпаспорта с отметкой о пересечении границы и проездных документов.
Членам семьи для оформления больничного потребуется документ, который может подтвердить совместное проживание, поясняет Ura.ru.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что «помещение граждан под карантин - мера вынужденная и не должна влиять на доходы граждан».
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что справку о временной нетрудоспособности получат даже здоровые люди. При этом больничный лист может быть выписан и задним числом.
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