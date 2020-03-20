Роспотребнадзор рассказал о полезности антисептиков

В Роскачестве заявили, что эффективность антисептиков против коронавируса не доказана. Специалисты ведомства при этом не исключили, что содержащийся в таких гелях этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть у вирусов.

По словам специалистов, выбирать нужно антисептики с содержанием спирта не менее 60%. Наносить на руки необходимо 3-4 мл средства, а руки тереть нужно не менее одной минуты. Руки при этом должны быть чистыми, так как на жирных или грязных конечностях антисептик не действует.

В Роскачестве особенно отметили, что антисептические средства способны вызывать раздражение или аллергию. В отсутствии антисептиков лучшей мерой профилактики коронавируса является мытье рук с мылом.