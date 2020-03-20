Роспотребнадзор рассказал о полезности антисептиков
В Роскачестве заявили, что эффективность антисептиков против коронавируса не доказана. Специалисты ведомства при этом не исключили, что содержащийся в таких гелях этиловый спирт уничтожает белковую оболочку, которая есть у вирусов.
По словам специалистов, выбирать нужно антисептики с содержанием спирта не менее 60%. Наносить на руки необходимо 3-4 мл средства, а руки тереть нужно не менее одной минуты. Руки при этом должны быть чистыми, так как на жирных или грязных конечностях антисептик не действует.
В Роскачестве особенно отметили, что антисептические средства способны вызывать раздражение или аллергию. В отсутствии антисептиков лучшей мерой профилактики коронавируса является мытье рук с мылом.
Кроме того, в ведомстве добавили, что втирание в руки водки инфекцию не убьет - в ней недостаточное для этого содержание спирта.
В настоящее время в российских аптеках возник дефицит антисептиков. Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал, что ситуация нормализуется на следующей неделе.
Роспотребнадзор рассказал ранее, что следует делать и чего категорически нельзя гражданам, которые находятся на двухнедельном карантине по коронавирусу.
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