Общероссийская коронавирусная готовность объявлена

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС. В Москве режим повышенной готовности из-за коронавируса был введен 5 марта и с тех пор несколько раз принимались дополнительные меры безопасности, большинство из которых теперь реализуются в масштабах всей страны, в частности, трехнедельные каникулы в школах, запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные. Возглавивший Координационный совет по противодействию коронавирусу премьер Михаил Мишустин рекомендовал учесть опыт, накопленный столичными властями.



Двухнедельный карантин отныне становится обязательным для всех без исключения, кто возвращается из-за границы России. Это следует из распоряжения главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Ранее самоизоляции подлежали только те, кто вернулся из стран, неблагополучных по коронавирусу, список которых публиковал Роспотребнадзор. Теперь ведомство требует ото всех, кто возвращается в Россию из-за рубежа, незамедлительно сообщить на горячую линию даты и место пребывания за границей, а также контактную информацию, а в случае ухудшения состояния здоровья обратиться за медицинской помощью на дому. Работодателям велено оказывать работникам содействие в обеспечении условий изоляции, а органам исполнительной власти – оформлять им больничные листы.

Количество заболевших коронавирусом в России, по официальным данным на 19 марта, составляет 199 человек. В четверг стало известно о смерти пожилой женщины в инфекционной больнице №2 Москвы, куда 79-летняя пациентка была доставлена после того, как ее анализы на коронавирус дали положительный результат. По сообщению столичного оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2 типа, атеросклероз и гипертоническую болезнь сердца. Это первый в России случай смерти пациента, зараженного коронавирусом. Однако сам коронавирус причиной смерти не стал. По результатам паталогоанатомического исследования врачи констатировали, что диагнозом действительно была вирусная пневмония, однако причиной смерти стал оторвавшийся тромб, - сообщили в столичном оперативном штабе. Так что на сегодняшний день летальных исходов от коронавирусной инфекции не зафиксировано.

Вместе с тем, как заявил президент Владимир Путин, нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса. Этот тезис подтверждают и сообщения из-за рубежа, из которых следует, что вирус не щадит никого: COVID-19 диагностирован даже у князя Монако Альбера Второго.

