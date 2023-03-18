В России начал действовать закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО

Административное наказание для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц — 300-500 тысяч рублей.

Наказание за нарушение нового закона предусматривает до 15 лет лишения свободы, а также штрафные санкции до 5 миллионов рублей, пишет Газета.ru.

Кроме того, новые поправки усиливают меры наказания за дискредитацию использования ВС РФ за рубежом (280.3 УК РФ).

Также изменения коснулись распространителей фейковой информации о ВС РФ (207.3 УК РФ). Теперь нести уголовную ответственность за подобные сведения будут и те, кто их сообщает в отношении добровольческих формирований. Им грозит наказание по статье до 15 лет лишения свободы.



Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный в беседе с НСН выразил мнение, что принятый закон о дискредитации добровольцев СВО не скажется на работе военкоров на передовой.

«Не нужно просто дискредитировать Вооружённые силы. При ответственном подходе к обсуждению проблемных вопросов этот закон не применим. Более того, сейчас довольно уверенно действует институт гражданского общества, в целом общество наше просыпается потихонечку ото сна. Проблемные вопросы как обсуждались, так и будут обсуждаться. Этот закон направлен в первую очередь против попыток психологического влияния противника на наше общество», - сказал военкор.











