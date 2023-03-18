В России начал действовать закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников СВО
Закон об уголовной ответственности за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса подписал президент России Владимир Путин. Документ также вменяет ответственность за распространение фейков об участниках СВО. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Административное наказание для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, для юридических лиц — 300-500 тысяч рублей.
Наказание за нарушение нового закона предусматривает до 15 лет лишения свободы, а также штрафные санкции до 5 миллионов рублей, пишет Газета.ru.
Кроме того, новые поправки усиливают меры наказания за дискредитацию использования ВС РФ за рубежом (280.3 УК РФ).
Также изменения коснулись распространителей фейковой информации о ВС РФ (207.3 УК РФ). Теперь нести уголовную ответственность за подобные сведения будут и те, кто их сообщает в отношении добровольческих формирований. Им грозит наказание по статье до 15 лет лишения свободы.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный в беседе с НСН выразил мнение, что принятый закон о дискредитации добровольцев СВО не скажется на работе военкоров на передовой.
«Не нужно просто дискредитировать Вооружённые силы. При ответственном подходе к обсуждению проблемных вопросов этот закон не применим. Более того, сейчас довольно уверенно действует институт гражданского общества, в целом общество наше просыпается потихонечку ото сна. Проблемные вопросы как обсуждались, так и будут обсуждаться. Этот закон направлен в первую очередь против попыток психологического влияния противника на наше общество», - сказал военкор.
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