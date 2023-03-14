«Проблемы будем обсуждать»: Военкор отреагировал на запрет дискредитации участников СВО
Проблемные вопросы как обсуждались, так и будут обсуждаться, это не дискредитация ВС, заявил военкор Евгений Поддубный в эфире НСН.
Военный корреспондент Евгений Поддубный в беседе с НСН выразил мнение, что принятый закон о дискредитации добровольцев СВО не скажется на работе военкоров на передовой.
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев. Журналист Поддубный сообщил НСН, что находится сейчас на передовой и не читал сам закон, но пока работать военкорам он не мешает.
«Не нужно просто дискредитировать Вооружённые силы. При ответственном подходе к обсуждению проблемных вопросов этот закон не применим. Более того, сейчас довольно уверенно действует институт гражданского общества, в целом общество наше просыпается потихонечку ото сна. Проблемные вопросы как обсуждались, так и будут обсуждаться. Этот закон направлен в первую очередь против попыток психологического влияния противника на наше общество», - сказал военкор.
По его словам, нужно различать обсуждение проблемных вопросов и дискредитацию Вооружённых сил.
«Я считаю, что дискредитация Вооружённых сил и обсуждение проблем - это абсолютно разные вещи», - резюмировал журналист.
14 марта Госдума приняла закон о защите участников спецоперации, включая добровольцев. Теперь за фейки о них грозит до 15 лет лишения свободы, за дискредитацию – до 7 лет тюрьмы.
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