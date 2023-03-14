«Проблемы будем обсуждать»: Военкор отреагировал на запрет дискредитации участников СВО

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев. Журналист Поддубный сообщил НСН, что находится сейчас на передовой и не читал сам закон, но пока работать военкорам он не мешает.

«Не нужно просто дискредитировать Вооружённые силы. При ответственном подходе к обсуждению проблемных вопросов этот закон не применим. Более того, сейчас довольно уверенно действует институт гражданского общества, в целом общество наше просыпается потихонечку ото сна. Проблемные вопросы как обсуждались, так и будут обсуждаться. Этот закон направлен в первую очередь против попыток психологического влияния противника на наше общество», - сказал военкор.

По его словам, нужно различать обсуждение проблемных вопросов и дискредитацию Вооружённых сил.

«Я считаю, что дискредитация Вооружённых сил и обсуждение проблем - это абсолютно разные вещи», - резюмировал журналист.

14 марта Госдума приняла закон о защите участников спецоперации, включая добровольцев. Теперь за фейки о них грозит до 15 лет лишения свободы, за дискредитацию – до 7 лет тюрьмы.

