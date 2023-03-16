Экс-глава «Яндекс.Лавки» Красильщик заочно арестован по делу о фейках об армии РФ

Бывший руководитель «Яндекс.Лавки», медиаменеджер Илья Красильщиков заочно арестован в России по делу о дискредитации вооружённых сил РФ. Решение вынес Басманный районный суд Москвы по просьбе следствия.

Как уточняет RT, срок действия меры пресечения определён в два месяца. При этом он начнёт исчисляться с момента возможной экстрадиции арестованного в Россию либо с момента его задержания на территории страны.

Как отмечает НСН, Красильщик был объявили в розыск в России в середине лета прошлого года. Данные появилась в базе на сайте МВД.

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Уголовное дело в отношении Ильи Красильщика было возбуждено 20 апреля 2022 года по материалам столичного главка МВД. Следствие посчитало, что он разместил якобы «заведомо ложную информацию» о действиях российских войск в Донбассе в соцсетях.

До «Яндекс. Лавки» Илья Красильщик был главным редактором «Афиши», а также издавал «Медузу» (признана в России иноагентом и нежелательной организацией). После начала Россией специальной военной операции на Украине он уехал за рубеж и запустил правозащитный проект «Служба поддержки».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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