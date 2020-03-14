В России количество инфицированных COVID-19 выросло до 59 человек

Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 59, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Только за 14 марта, субботу, число инфицированных выросло на 14.

Так, два новых случая COVID-19 зарегистрированы в Кемеровской области, еще девять – в столице, по одному — в Подмосковье, в Санкт-Петербурге и в Калининградской области.

В Кемерово выявлены двое зараженных коронавирусом

Ранее НСН сообщила о создании в России координационного штаба по борьбе с коронавирусом. Такое решение принял сегодня глава кабмина Михаил Мишустин.

Напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин. Бывший главный государственный санитарный врач РФ посоветовал Дерипаске заниматься бизнесом, а его предложение воспринимать как частное мнение.

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ФОТО: pixabay.com
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