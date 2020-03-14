В России количество инфицированных COVID-19 выросло до 59 человек

Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 59, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Только за 14 марта, субботу, число инфицированных выросло на 14.

Так, два новых случая COVID-19 зарегистрированы в Кемеровской области, еще девять – в столице, по одному — в Подмосковье, в Санкт-Петербурге и в Калининградской области.