В России количество инфицированных COVID-19 выросло до 59 человек
Число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 59, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Только за 14 марта, субботу, число инфицированных выросло на 14.
Так, два новых случая COVID-19 зарегистрированы в Кемеровской области, еще девять – в столице, по одному — в Подмосковье, в Санкт-Петербурге и в Калининградской области.
Ранее НСН сообщила о создании в России координационного штаба по борьбе с коронавирусом. Такое решение принял сегодня глава кабмина Михаил Мишустин.
Напомним, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин. Бывший главный государственный санитарный врач РФ посоветовал Дерипаске заниматься бизнесом, а его предложение воспринимать как частное мнение.
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