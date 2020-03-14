В России создан координационный совет по борьбе с коронавирусом
Глава российского правительства принял решение о создании координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.
Новая структура объединит Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, комиссию по устойчивости экономической ситуации в России, а также глав субъектов страны и других заинтересованных лиц.
Мишустин считает, что пандемия коронавируса развивается в мире по неблагоприятному сценарию и напомнил о свыше 145 тысячах инфицированных.
Первая, стратегическая, сессия новой структуры против коронавируса состоялась 14 марта, в субботу. В ходе заседания обсудили сложившуюся ситуацию, а также вырабатывали необходимые против COVID-19 решения.
Отмечается, что глава кабмина дал поручение обеспечить в регионах усиленный контроль на границе уже 14-15, а также на вокзалах и аэропортах для предотвращения распространения COVID-19.
Напомним, коронавирус затронул свыше 100 стран, число выявленных случаев заболевания достигло 136 тысяч, летальных исходов – превысило 5 тысяч. Россия ввела новые ограничения на авиасообщение, в частности, с Италией, Испанией, Францией и Германией. Опубликованный Роспотребнадзором список стран, неблагополучных по коронавирусу, насчитывает более десятка государств.
В России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 47, в Москве 24 заболевших.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин. Бывший главный государственный санитарный врач РФ посоветовал Дерипаске заниматься бизнесом, а его предложение воспринимать как частное мнение.
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