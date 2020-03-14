В России создан координационный совет по борьбе с коронавирусом

Глава российского правительства принял решение о создании координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Новая структура объединит Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, комиссию по устойчивости экономической ситуации в России, а также глав субъектов страны и других заинтересованных лиц.

Мишустин считает, что пандемия коронавируса развивается в мире по неблагоприятному сценарию и напомнил о свыше 145 тысячах инфицированных.

Первая, стратегическая, сессия новой структуры против коронавируса состоялась 14 марта, в субботу. В ходе заседания обсудили сложившуюся ситуацию, а также вырабатывали необходимые против COVID-19 решения.