В Кемерово выявлены двое зараженных коронавирусом

У двух жителей Кемерово официально подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Отмечается, что инфицированные госпитализированы в инфекционную больницу №8 города Кемерово. Пациенты находятся в изолированных блоках и получают необходимое лечение.





Зафиксирован еще один случай госпитализации. В Новокузнецке выявлен житель с подозрением на коронавирус. У него взяты пробы для проведения анализов и уточнения диагноза.

Факты заболевания коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, в Пермском крае. Общее число заболевших в стране составило 45 человек, следует из сообщения федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин. Бывший главный государственный санитарный врач РФ посоветовал Дерипаске заниматься бизнесом, а его предложение воспринимать как частное мнение.

