Онищенко ответил Дерипаске о тотальном карантине в России

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН напомнил, что в России создан Федеральный оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19, у которого достаточно информации для принятия решения о карантине по коронавирусу.

«Дерипаске я бы посоветовал заниматься бизнесом. Чтобы принимать решение, вводить карантин в России или не вводить, есть специально созданный штаб, который анализирует всю информацию о коронавирусе. В нем есть представители науки, всех министерств и ведомств, и они будут решать насчет карантина. Давайте воспримем информацию Дерипаски как частное пожелание человека», - предложил парламентарий.

Ранее НСН сообщала мнение Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова о мерах против коронавируса.Он уверен, что ситуация с распространением коронавируса COVID-2019 в мире может стабилизироваться к июню – июлю. Даже сейчас меры, принимаемые против него - адекватные, а иногда и чрезмерные, - считает эксперт.



